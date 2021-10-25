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В Британии намерены ввести обязательную вакцинацию для медработников

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Британия, Понедельник 25 октября 2021 15:26
В Британии намерены ввести обязательную вакцинацию для медработников Фото: министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид (flickr.com/192333790@N05)
Автор: Валерия Полищук

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил, что в стране могут ввести обязательную вакцинацию для работников Национальной службы здравоохранения. Около 95% медработников уже вакцинировались от коронавируса после того, как им ее предложили в начале года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По словам главы Минздрава, что правительство Британии рассматривает возможность сделать вакцинацию обязательной для примерно 100 тысяч сотрудников медработников, которые еще не сделали первую прививку от COVID.

"Мы еще не приняли окончательного решения, но я склоняюсь к тому, чтобы сделать это", - заявил Джавид.

При этом он добавил, что уже существует нехватка медиков, поэтому угроза невозможности работать без вакцинации заставит их сделать прививку.

Правительство Британии уже сделало вакцинацию обязательной для персонала в сфере ухода, причем работники должны получить две прививки до 11 ноября.

Напомним, ранее Минздрав Британии предложил рассмотреть вопрос обязательной вакцинации для медиков и соцработников. В случае отказа - их будут отстранять от работы.

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