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У Британії мають намір ввести обов'язкову вакцинацію для медпрацівників

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Британія, Понеділок 25 жовтня 2021 15:26
У Британії мають намір ввести обов'язкову вакцинацію для медпрацівників Фото: міністр охорони Здоров'я Великобританії Саджид Джавід (flickr.com/192333790@N05)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр охорони Здоров'я Великобританії Саджид Джавід заявив, що в країні можуть ввести обов'язкову вакцинацію для працівників Національної служби охорони здоров'я. Близько 95% медпрацівників вже вакцинувалися від коронавірусу після того, як їм її запропонували на початку року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За словами глави МОЗ, що уряд Британії розглядає можливість зробити вакцинацію обов'язковою для приблизно 100 тисяч співробітників медпрацівників, які ще не зробили перше щеплення від COVID.

"Ми ще не прийняли остаточного рішення, але я схиляюся до того, щоб зробити це", - заявив Джавід.

При цьому він додав, що вже існує нестача медиків, тому загроза неможливості працювати без вакцинації змусить їх зробити щеплення.

Уряд Британії вже зробив вакцинацію обов'язковою для персоналу у сфері догляду, причому працівники повинні отримати два щеплення до 11 листопада.

Нагадаємо, раніше МОЗ Британії запропонував розглянути питання обов'язкової вакцинації для медиків і соцпрацівників. У разі відмови - їх будуть усувати від роботи.

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