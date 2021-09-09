ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Британии планируют отстранять от работы непривитых медиков и соцработников

Новина українською →
Великобритания, Четверг 09 сентября 2021 10:59
В Британии планируют отстранять от работы непривитых медиков и соцработников Фото: в Британии планируют отстранять от работы непривитых медиков и соцработников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министерство здравоохранения Великобритании предложило правительству рассмотреть вопрос обязательной вакцинации от коронавируса для медиков и соцработников. Так, в случае отказа от прививки - людей будут отстранять с работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В Минздраве отмечают, что люди, которые проживают в домах для престарелых особенно сильно пострадали от COVID-19, поэтому вакцинация персонала там крайне необходима.

"Реальность такова, что один из лучших способов защитить людей, живущих в домах для престарелых - это убедиться, что персонал вакцинирован", - говорится в сообщении.

Указано, что правительство за полтора месяца должно рассмотреть вопрос о том, должны ли требования вакцинации применяться к медицинским и социальным работникам.

Это будет означать, что только те, кто полностью вакцинирован (если не имеют на это медицинских противопоказаний) могут быть привлечены для оказания медицинских и социальных услуг.

Однако критики обязательной вакцинации утверждают, такая политика приведет к тому, что много кто может уволиться и это приведет к нехватке медицинского персонала в количестве более 120 тысяч.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус Великобритания
NEWS
В Украине впервые с мая более трех тысяч новых COVID-случаев
В Украине впервые с мая более трех тысяч новых COVID-случаев
DAILY
Не только "Джавелины". Какое американское оружие нужно Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Не только "Джавелины". Какое американское оружие нужно Украине