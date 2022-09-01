В Британии надеются, что G7 завтра заявит о потолке цен на российскую нефть

Министры финансов стран "Большой семерки" (G7) завтра могут сделать заявление об ограничении цен на российскую нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Завтра у нас запланирована важная встреча с министрами финансов G7, и я надеюсь, что мы сможем сделать заявление, которое будет означать, что мы сможем двигаться вперед, чтобы обеспечить ограничение цен на нефть", - отметил он.

Как заявил канцлер казначейства Великобритании Надим Захави, консенсус должен быть достигнут на завтрашней встрече.

Напомним, ранее Reuters писало, что G7 планирует ограничить стоимость российской нефти к началу декабря. Стороны хотят, чтобы потолок цен сработал в ЕС и членах "Большой семерки" синхронно.

По данным Bloomberg, США и союзники планируют установить максимальную цену для российской нефти на уровне 40-60 долларов за баррель. При том, что на сегодня эталонная марка Brent торгуется в районе 93 долларов.

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