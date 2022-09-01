У Британії сподіваються, що G7 завтра заявить про стелю цін на російську нафту

Міністри фінансів країн "Великої сімки" (G7) завтра можуть зробити заяву про обмеження цін на російську нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Завтра у нас запланована важлива зустріч з міністрами фінансів G7, і я сподіваюся, що ми зможемо зробити заяву, яка означатиме, що ми зможемо рухатися вперед, щоб забезпечити обмеження цін на нафту", - зазначив він.

Як заявив канцлер казначейства Великобританії Надім Захаві, консенсус повинен бути досягнутий на завтрашній зустрічі.

Нагадаємо, раніше Reuters писало, що G7 планує обмежити вартість російської нафти до початку грудня. Сторони хочуть, щоб стеля цін спрацювала в ЄС та членах "Великої сімки" синхронно.

За даними Bloomberg, США і союзники планують встановити максимальну ціну для російської нафти на рівні 40-60 доларів за барель. При тому, що на сьогодні еталонна марка Brent торгується в районі 93 доларів.

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