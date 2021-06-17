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В Британии начинается вакцинация от COVID всех желающих

Автор: РБК-Украина

В пятницу, 18 июня, в Великобритании начинается массовая вакцинация от коронавируса всех желающих. Получить прививку смогут люди от 18 лет и старше.

Об этом заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, передает издание The Independent.

По его словам, решение о начале массовой вакцинации было принято в связи с тем, что Великобритания преодолела рубеж, когда первую дозу вакцины получили четверо из пяти взрослых.

Хэнкок отметил, что такой "замечательный результат" Великобритания смогла достичь в течение шести месяцев после первых неопытных вакцинаций в декабре прошлого года и пика второй волны коронавируса в январе.

"Скорость проведения вакцинации в Британии означает, что завтра мы сможем объявить о вакцинации всех желающих старше 18 лет", - заявил глава Минздрава Британии.

Напомним, правительство Великобритании рассматривает возможность сделать вакцинацию от коронавируса обязательной для медицинских работников. По мнению чиновников, это может помочь остановить распространение COVID-19 в больницах.

Кроме того, по состоянию на начало июня в Британии полностью вакцинировали от COVID половину взрослого населения.

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ВеликобританиявакцинацияКоронавирус