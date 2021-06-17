У Британії починається вакцинація від усіх бажаючих

У п'ятницю, 18 червня, у Великобританії починається масова вакцинація від коронавірусу всіх бажаючих. Отримати щеплення зможуть люди від 18 років і старше.
Про це заявив Міністр охорони Здоров'я Великобританії Метт Хенкок, передає видання The Independent.
За його словами, рішення про початок масової вакцинації було прийнято у зв'язку з тим, що Великобританія подолала рубіж, коли першу дозу вакцини отримали четверо з п'яти дорослих.
Хенкок зазначив, що такий "чудовий результат" Великобританія змогла досягти протягом шести місяців після перших недосвідчених вакцинацій в грудні минулого року і піку другої хвилі коронавірусу в січні.
"Швидкість проведення вакцинації в Британії означає, що завтра ми зможемо оголосити про вакцинацію всіх бажаючих старше 18 років", - заявив глава МОЗ Британії.
Нагадаємо, уряд Великобританії розглядає можливість зробити вакцинацію від коронавірусу обов'язковою для медичних працівників. На думку чиновників, це може допомогти зупинити поширення COVID - 19 в лікарнях.
Крім того, станом на початок червня у Британії повністю вакцинували від COVID половину дорослого населення.