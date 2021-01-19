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В Британии начали вакцинировать от COVID пожилых людей и "уязвимых" больных

Автор: Даша Харченко

Великобритания начала делать прививки от коронавируса гражданам старше 70 лет. А также вакцинируют "уязвимых" больных.

Об этом сообщает Sky News.

К приоритетной группы населения, кроме 70-летних, принадлежат "клинически уязвимые" пациенты: например, онкобольные. Предусмотрено более 4,6 миллиона доз вакцины.

"Теперь мы можем расширить программу вакцинации за пределы приоритетных групп - жителей и персонала домов для престарелых, врачей, а также людей в возрасте от 80 лет, - лиц, старше 70 лет", - сказал представитель Национальной службы здравоохранения Стивен Повис.

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Ранее стало известно, что в Великобритании разрешат делать прививки против COVID-19 разными вакцинами, не смотря на отсутствие данных о степени иммунитета, что обеспечивается смешиванием доз. Однако лишь в редких случаях.

В то же время Всемирная организация здравоохранения опасается неравного доступа стран к вакцинам против коронавируса. Сейчас вакцины применяются практически только в богатых государствах.

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