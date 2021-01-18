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Неравный доступ к СOVID-вакцинам составляет угрозу для мира, - Bloomberg

Понедельник 18 января 2021 11:55
Неравный доступ к СOVID-вакцинам составляет угрозу для мира, - Bloomberg
Фото: вакцина (freepik)
Автор: Андрей Козловский

Из-за неравного доступа к вакцинам против COVID-19 в мире дальнейшее распространение коронавируса может привести к появлению более опасных версий патогена. Это ослабит медицину и нанесет ущерб экономике.

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам главы отдела вакцин в Фонде медицинских исследований Wellcome Чарли Веллера, нельзя оставить некоторые части мира без доступа к COVID-вакцинам.

"Вирус просто вернется к нам. Это подвергает риску всех во всем мире", - сказал он.

Отмечается, что в то время, как США, Великобритания и Европейский союз уже предоставили гражданам около 24 млн доз вакцины - больше половины прививок, сделанных во всем мире, - огромное количество стран еще не начали свои кампании. Однако неравенство в иммунитете представляет угрозу как для богатых, так и бедных государств.

Несмотря на уверенность производителей вакцин в том, что препараты можно будет достаточно быстро адаптировать к новым вариантам вируса, чем дольше вирус сможет храниться в разных частях мира, где нет вакцины, тем выше опасность появления новых штаммов COVID. Они могут быть более опасными.

Напомним, в мире уже более 30 стран начали вакцинацию от коронавируса. Вакцинируются люди из групп высокого риска.

Также РБК-Украина писало, что компании Pfizer и BioNTech заявили, что нашли способ значительно сократить задержки поставки вакцины.

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