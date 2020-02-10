У Британії коронавірус оголосили серйозною загрозою для населення

Фото: Метт Хенкок (matt-hancock.com)

Наразі у Британії зафіксовані чотири випадки захворювання коронавірусом

Поширення коронавірусу являє собою серйозну і неминучу загрозу Британії. Про це заявив міністр охорони здоров’я Британії Метт Хенкок, повідомляє Sky News.

Зазначається, що наразі у Британії зафіксовані чотири випадки захворювання. Хворих відправили в лікарню Ерроу-парк в Вірралі і Парк Кентс-Хілл в Мілтон-Кейнсі.

"Поширення або передача нового типу коронавірусу являє собою серйозну і неминучу загрозу для здоров'я населення, і заходи, викладені в цих правилах, розглядаються як ефективний засіб затримки або запобігання подальшій передачі вірусу" - заявив міністр.

За станом на неділю, 9 лютого, підтверджено понад 40 тисяч випадків зараження коронавірусом нового типу.

Як повідомило Міністерство охорони здоров'я України 9 лютого, громадянин України виявився одним з заразилися коронавірусом на лайнері Diamond Princess в Японії. Українець знятий з круїзного лайнера і доставлений в японську лікарню, де не менше 14 днів перебуватиме в ізоляції під відповідним медичним наглядом.

Раніше повідомлялося, що Японія ізолювала круїзний лайнер Diamond Princess з майже 4 тисячами пасажирів на борту після того, як у 80-річного китайця виявили інфікування коронавірусом нового типу 2019-nCoV.