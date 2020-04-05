В Британии количество смертей от коронавируса приблизилось к 5 тысячам

В Британии количество летальных случаев коронавируса с начала вспышки приблизилось к 5 тысячам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.

За последние сутки на территории Соединенного Королевства была зафиксирована 621 смерть больного коронавирусом. Так, общее количество летальных случаев, связанных с коронавирусом, возросло до 4 934.

Кроме того, количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Британии достигло 47 806. За последние сутки в стране подтвердили 5 903 случая инфицирования коронавирусом.

Напомним, ранее министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок заявлял о возможном усилении карантинного режима из-за коронавируса. Новые ограничения правительство Великобритании может ввести, если люди будут игнорировать правила пребывания дома и социального дистанцирования.

Кроме того, британское правительство решило досрочно освободить из тюрем примерно 4 тысячи заключенных, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Отпускать на свободу планируют "преступников низкого риска", а осужденные за насильственные правонарушения и преступления сексуального насилия останутся за решеткой.