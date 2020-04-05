У Британії кількість смертей від коронавірусу наблизилася до 5 тисяч

У Британії кількість летальних випадків коронавірусу з початку спалаху наблизилася до 5 тисяч. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News.

За останню добу на території Сполученого Королівства було зафіксовано 621 смерть хворого на коронавірус. Так, загальна кількість летальних випадків, пов'язаних з коронавірусом, зросла до 4 934.

Крім того, кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус у Британії досягла 47 806. За останню добу в країні підтвердили 5 903 випадки інфікування коронавірусом.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Британії Метт Хенкок заявляв про можливе посилення карантинного режиму через коронавірус. Нові обмеження уряд Британії може ввести, якщо люди ігноруватимуть правила перебування вдома і соціального дистанціювання.

Крім того, британський уряд вирішив достроково звільнити з в'язниць приблизно 4 тисячі в'язнів, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Відпускати на свободу планують "злочинців низького ризику", а засуджені за насильницькі правопорушення і злочини сексуального насильства залишаться за ґратами.