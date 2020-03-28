ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В аэропорту Бирмингема создадут временный морг на 12 тысяч человек

Новости » Коронавирус     28.03.2020 - 13:19
В аэропорту Бирмингема создадут временный морг на 12 тысяч человек
Ангар, в которм создадут временный морг (theguardian.com)

Решение было принято на фоне растущей обеспокоенности по поводу скорости распространения коронавируса

В аэропорту Бирмингема создается временный морг, в котором могут разместиться до 12 000 человек на фоне растущей обеспокоенности по поводу скорости распространения коронавируса в регионе Великобритании Уэст-Мидлендс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Отмечается, что аэропорт находится рядом с Национальным выставочным центром Бирмингема, который был представлен как временный полевой госпиталь.

"Первоначально в ангаре будет размещаться 1500 тел, но он будет расширяться, чтобы вместить больше, согласно решению стратегической координационной группы в Уэст-Мидлендсе и Уорикшире, состоящей из полиции, советов и других учреждений", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Уэст-Мидлендсе произошел резкий рост смертности от коронавируса.

Напомним, в Британии за последние сутки были зафиксированы почти 200 летальных случаев от коронавируса. Общее количество смертей от коронавируса в Британии выросло до 759.

Ранее заражение коронавирусом подтвердили у министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока и премьер-министра Бориса Джонсона.

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 28 марта Коронавирусом в мире заразились больше 600 тыс. человек
Новости Украины ВеликобританияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь