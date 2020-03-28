В аэропорту Бирмингема создадут временный морг на 12 тысяч человек

Ангар, в которм создадут временный морг (theguardian.com)

Решение было принято на фоне растущей обеспокоенности по поводу скорости распространения коронавируса

В аэропорту Бирмингема создается временный морг, в котором могут разместиться до 12 000 человек на фоне растущей обеспокоенности по поводу скорости распространения коронавируса в регионе Великобритании Уэст-Мидлендс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Отмечается, что аэропорт находится рядом с Национальным выставочным центром Бирмингема, который был представлен как временный полевой госпиталь.

"Первоначально в ангаре будет размещаться 1500 тел, но он будет расширяться, чтобы вместить больше, согласно решению стратегической координационной группы в Уэст-Мидлендсе и Уорикшире, состоящей из полиции, советов и других учреждений", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Уэст-Мидлендсе произошел резкий рост смертности от коронавируса.

Напомним, в Британии за последние сутки были зафиксированы почти 200 летальных случаев от коронавируса. Общее количество смертей от коронавируса в Британии выросло до 759.

Ранее заражение коронавирусом подтвердили у министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока и премьер-министра Бориса Джонсона.