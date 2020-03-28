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У Британії кількість смертей від COVID-19 перевищила тисячу

Новини » Коронавірус     28.03.2020 - 17:52
У Британії кількість смертей від COVID-19 перевищила тисячу
Ілюстративне фото (flickr.com/tangosierraone)

За добу зафіксували понад 200 смертей

У Британії сьогодні, 28 березня, кількість летальних випадків від коронавірусу перевищила 1 тисячу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News.

Зазначається, що за останню добу в Сполученому Королівстві було зафіксовано 260 смертей від захворювання на коронавірус. Це найбільша кількість померлих за добу від початку спалаху коронавірусу в Британії.

Станом на 28 березня кількість померлих від коронавірусу в Британії складає 1 019. Вчора було відомо про 759 летальних випадків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в аеропорту Бірмінгема створять тимчасовий морг для розміщення померлих від захворювання на COVID-19. Тимчасовий морг зможе умістити в себе до 12 тисяч померлих від коронавірусу.

Крім того, вчора у Британії зафіксували понад 180 смертей від коронавірусу. Було підтверджено понад 14 тисяч випадків зараження коронавірусом.

Також РБК-Україна писало, що виставковий центр Лондона ExCel Centre перетворять на тимчасовий шпиталь для хворих на коронавірус пацієнтів. Планується, що новостворений шпиталь зможе розмістити 4 тисячі хворих на COVID-19. Приймати перших пацієнтів шпиталь почне вже найближчими днями.

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