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В Британии за сутки зафиксировали наибольшее число смертей с начала эпидемии COVID-19

Новости » Коронавирус     27.03.2020 - 18:27
В Британии за сутки зафиксировали наибольшее число смертей с начала эпидемии COVID-19
Иллюстративное фото (twitter.com/emmavolney)

Количество летальных исходов приближается к 800

В Британии за последние сутки были зафиксированы почти 200 летальных случаев от коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.

По данным агентства, общее количество смертей от коронавируса в Британии выросло до 759. Только в течение последних суток в Соединенном Королевстве от коронавируса умер 181 человек.

Отмечается, что это наибольшее количество умерших за день, которое было зафиксировано с начала вспышки коронавируса в Британии.

Кроме того, в стране уже подтверждено 14 579 случаев заражения коронавирусом.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Британии Борис Джонсон заразился коронавирусом. Джонсон рассказал, что у него появились легкие симптомы COVID-19. Сейчас глава британского правительства находится на самоизоляции.

Также заражение коронавирусом сегодня подтвердили у министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока. Британский чиновник заявил, что будет работать из дома и самоизолируется.

Кроме того, накануне канцлер Германии Ангела Меркель пошла на карантин после того, как контактировала с больным коронавирусом. Коронавирус обнаружили у врача, который делал прививку Меркель. После этого Меркель немедленно приняла решение о самоизоляции.

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