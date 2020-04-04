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В Британии избрали нового лидера оппозиционной Лейбористской партии

Новости » В мире     04.04.2020 - 23:09
В Британии избрали нового лидера оппозиционной Лейбористской партии
Скриншот: Кир Стармер (twitter.com/Keir_Starmer)

Стармер получил поддержку 56 процентов голосов членов партии

Новым главой оппозиционной Лейбористской партии Великобритании избран Кир Стармер. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter партии.

Стармер одержал победу, получив 56 процентов голосов членов партии.

Он заменит Джереми Корбина, под руководством которого Лейбористская партия на выборах в декабре потерпела сокрушительное поражение, показав худший результат с 1935 года.

Ранее Стармер был министром по вопросам Brexit в теневом правительстве.

Как пишет DW, во время выборов нового партийного председателя центрист Стармер одержал победу над Ребеккой Лонг-Бейли, которую поддерживало левое крыло лейбористов. Наблюдатели расценивают это как символ смены курса Лейбористской партии. Третий кандидат, депутат Палаты общин Лиза Нэнди, по мнению экспертов, не имела никаких шансов на успех.

Напомним, 12 декабря в Великобритании состоялись парламентские выборы. Голосование проходило в 650 избирательных округах Соединенного Королевства, где кандидатам необходимо было набрать значительное количество голосов, чтобы получить место в Палате общин.

Победу на выборах одержала Консервативная партия во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном.

После поражения Лейбористской партии на выборах Джереми Корбин, который возглавлял партию с 2015 года и проводил явно левый курс, объявил об отставке.

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