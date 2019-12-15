ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Королева Елизавета представит Джонсону повестку дня после его победы на выборах

Новости » Политика     15.12.2019 - 05:21
Королева Елизавета представит Джонсону повестку дня после его победы на выборах
Фото: Борис Джонсон и Королева (noseyfolks)

Представление повестки премьер-министра состоится в этот четверг

Королева Великобритании Елизавета II представит в четверг, 20 декабря, законодательную повестку дня премьер-министра Бориса Джонсона после его победы на выборах. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Повестка Королевы используется для подробного описания всех законопроектов, которые правительство планирует принять в предстоящем году.

Офис Джонсона заявил, что речь Королевы обеспечит выполнение планов, которые королева наметила в октябре, с некоторыми дополнениями для укрепления системы правосудия и закрепления в законе многолетнего соглашения о финансировании государством Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Однако главным приоритетом нового правительства станет окончательное одобрение парламентом законопроекта о выходе Великобритании из Европейского союза. Джонсон заявил недавно, что Британия покинет ЕС 31 января.

Джонсон привел свою Консервативную партию к их самой большой победе на выборах со времен победы Маргарет Тэтчер в 1987 году. Джонсон превзошел своего противника по социалистической Лейбористской партии Джереми Корбина, завоевав 365 мест в парламенте и получив общее большинство в 80 человек.

Напомним, вечером пятницы 13 декабря несколько сотен демонстрантов прошли через центр Лондона в знак протеста против результатов британских выборов.

Партия Джонсона получила монобольшинство на выборах в Британии Джонсон: правительство получило мандат на выполнение Brexit
Новости Украины Елизавета IIБорис Джонсон
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь