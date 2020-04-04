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У Британії обрали нового лідера опозиційної Лейбористської партії

Новини » В світі     04.04.2020 - 23:09
У Британії обрали нового лідера опозиційної Лейбористської партії
Скріншот: Кір Стармер (twitter.com/Keir_Starmer)

Стармер отримав підтримку 56 відсотків голосів членів партії

Новим головою опозиційної Лейбористської партії Великобританії обраний Кір Стармер. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter партії.

Стармер здобув перемогу, отримавши 56 відсотків голосів членів партії.

Він замінить Джеремі Корбіна, під керівництвом якого Лейбористська партія на виборах у грудні зазнала нищівної поразки, показавши найгірший результат з 1935 року.

Раніше Стармер був міністром з питань Brexit в тіньовому уряді.

Як пише DW, під час виборів нового партійного голови центрист Стармер здобув перемогу над Ребеккою Лонг-Бейлі, яку підтримувало ліве крило лейбористів. Спостерігачі розцінюють це як символ зміни курсу Лейбористської партії. Третя кандидатка, депутатка Палати громад Ліза Ненді, на думку експертів, не мала жодних шансів на успіх.

Нагадаємо, 12 грудня у Великобританії відбулися парламентські вибори. Голосування проходило в 650 виборчих округах Сполученого Королівства, де кандидатам необхідно було набрати значну кількість голосів, щоб отримати місце в Палаті громад.

Перемогу на виборах здобула Консервативна партія на чолі з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном.

Після програшу Лейбористської партії на виборах Джеремі Корбін, який очолював партію з 2015 року і проводив явно лівий курс, оголосив про відставку.

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