З Британії через коронавірус  виїхали сотні тисяч іммігрантів

Фото: дівчина в масці (pexels)

Принаймні 1,3 мільйона найманих працівників, які проживають в Британії, ймовірно, покинули країну через проблеми з влаштуванням на роботу внаслідок пандемії коронавірусу. Так, з Лондону виїхали майже 700 тисяч жителів, які народилися не в Британії.

Про це йдеться в дослідженні Центру передового досвіду в області економічної статистики.

700 тисяч жителів – це 8% населення столиці.

У дослідженні зазначається, що відтік іммігрантів пов'язаний зі скороченням кількості робочих місць, в першу чергу в готельному секторі, де зазвичай працюють іноземці.

"Схоже, що велика частина тягаря від втрати робочих місць під час пандемії лягла на робочих, народжених за межами Великої Британії, і це викликало зворотну міграцію, а не проявилося в безробітті",, - говориться в дослідженні.

Підкреслюється, що якщо дані остаточно підтвердяться, то це буде наймасовішим відтоком людей із Британії з часів Другої світової війни.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що Сполучене Королівство закриває туристичні коридори з усіма країнами. У разі порушення самоізоляції людині загрожує штраф в 1000 фунтів стерлінгів (понад 38 тисяч гривень).

Раніше стало відомо, що у Британії виявили перший випадок зараження "бразильським" штамом коронавірусу.