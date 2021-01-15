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В Британии выявили первый случай "бразильского" штамма COVID-19

Лондон, Пятница 15 января 2021 16:10
В Британии выявили первый случай "бразильского" штамма COVID-19
Фото: врач (freepik)
Автор: РБК-Украина

В Великобритании выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса. Он был привезен из Бразилии.

Об этом сообщает Daily mail.

По словам профессора Венди Барклай, заведующего кафедрой вирусологии гриппа Имперского колледжа Лондона, существует два разных типа "бразильских" вариантов COVID-19.

Один из двух штаммов был получен в Японии от некоторых японцев, приехавших из Бразилии, а второй "более распространен в Бразилии".

Как известно, что новый штамм приносит более тяжелые симптомы. И ученые предполагают, что человек, перенесший коронавирус, при столкновении с "бразильским" штаммом может снова заболеть.

Напомним, ранее Британия запретила въезд из Португалии, Бразилии и еще 14 стран из-за обнаружения нового штамма коронавируса из Бразилии.

Кроме того, в конце декабря в Бразилии подтвердили два случая нового штамма коронавируса. В двух тестах на коронавирус нашли "британскую" мутацию.

Ранее сообщалось, что на территории Кении нашли 16 новых видов коронавируса. Таких видов еще не находили в других точках планеты.

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