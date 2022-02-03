В Британии искусственный интеллект научили писать программный код

Нейросеть успешно выполнила задачу среднего уровня и попала в 54% лучших программистов.

Известно, что конкурсы проводились на платформе Codeforces, где программисты со всего мира имели возможность проверить свои навыки. Искусственный интеллект принял участие в 10 тестах и не используя никаких шаблонов - сгенерировал совершенно новый код.

Главный научный сотрудник DeepMind Ориол Виньялс заметил, что исследования находятся на ранней стадии. В то же время компания продолжит развивать свой искусственный интеллект, чтобы он стал еще более гибким для лучшего решения задач во время кодирования.

"Я могу с уверенностью сказать, что результаты AlphaCode перешли к моим ожиданиям", - заявил основатель Codeforces Майк Мирзаянов.

В то же время как сообщает программист Самат Галимов, конкурсы среди специалистов и реальные условия работы в программировании - существенно отличаются, из-за того, что задачи во время "соревнований" является абсолютно четкими, когда в жизни работникам IT-сфер приходится работать более творчески.