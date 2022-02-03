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У Британії штучний інтелект навчили писати програмний код

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Четвер 03 лютого 2022 18:01
У Британії штучний інтелект навчили писати програмний код Фото: у Британії штучний інтелект навчили писати код на рівні програмістів (freepik.com)
Автор: Сергій Пишкін

Британська компанія штучного інтелекту DeepMind навчила нейромережу писати програмний код. Вона взяла участь у конкурсі серед інших програмістів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Verge.

Нейромережа успішно виконала завдання середнього рівня й потрапила до 54% найкращих програмістів.

Відомо, що конкурси проводились на платформі Codeforces, де програмісти з усього світу мали можливість перевірити свої навички. Штучний інтелект взяв участь в 10 тестах й не використовуючи жодних шаблонів - згенерував абсолютно новий код.

Головний науковий співробітник DeepMind Оріол Віньялс зауважив, що дослідження перебувають на ранній стадії. Водночас компанія продовжить розвивати свій штучний інтелект, аби він став ще більш гнучким для кращого розв’язання задач під час кодування.

"Я можу з упевненістю сказати, що результати AlphaCode перейшли до моїх очікувань", — заявив засновник Codeforces Майк Мірзаянов.

Водночас як повідомляє програміст Самат Галімов, конкурси серед фахівців та реальні умови роботи в програмуванні - суттєво відрізняються, через те, що завдання під час "змагань" є абсолютно чіткими, коли в житті працівникам IT-сфер доводиться працювати більш творчо.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало, як у Німеччині використали штучний інтелект для покращення руху транспорту.

Також видання писало й про те, як технології у майбутньому можуть змінити світ.

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