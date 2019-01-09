В Британии ужесточат контроль над дронами

Фото: Тереза Мэй (gov.ru)

Правительство рассмотрит соответствующий закон

После инцидентов в лондонских аэропортах Гатвик и Хитроу парламент Великобритании рассмотрит законопроект, ужесточающий ответственность за нелегальное использование дронов. Об этом заявила премьер-министр Тереза Мэй, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, правительство рассмотрит закон, чтобы понять, какими способами он может быть усилен.

​По мнению члена кабинета министров Дэвида Лидингтона, аэропорты должны больше инвестировать в технологии для обнаружения и пресечения полетов дронов в их воздушном пространстве.

Напомним, в ночь на 20 декабря лондонский аэропорт Гатвик приостановил временно все полеты после того, как на его территории обнаружили два дрона. Британский аэропорт оказался полностью парализован из-за запуска беспилотных летательных аппаратов над его взлетно-посадочной полосой, поэтому было решено привлечь армию для нормализации работы.

В аеропорту Гатвик объявили о награде в 50 тысяч фунтов стерлингов тому, кто сообщит о причастных к запуску дронов.