ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Британии ужесточат контроль над дронами

Новости » Политика    09.01.2019 - 13:50
В Британии ужесточат контроль над дронами
Фото: Тереза Мэй (gov.ru)

Правительство рассмотрит соответствующий закон

После инцидентов в лондонских аэропортах Гатвик и Хитроу парламент Великобритании рассмотрит законопроект, ужесточающий ответственность за нелегальное использование дронов. Об этом заявила премьер-министр Тереза Мэй, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, правительство рассмотрит закон, чтобы понять, какими способами он может быть усилен.

​По мнению члена кабинета министров Дэвида Лидингтона, аэропорты должны больше инвестировать в технологии для обнаружения и пресечения полетов дронов в их воздушном пространстве.

Напомним, в ночь на 20 декабря лондонский аэропорт Гатвик приостановил временно все полеты после того, как на его территории обнаружили два дрона. Британский аэропорт оказался полностью парализован из-за запуска беспилотных летательных аппаратов над его взлетно-посадочной полосой, поэтому было решено привлечь армию для нормализации работы.

В аеропорту Гатвик объявили о награде в 50 тысяч фунтов стерлингов тому, кто сообщит о причастных к запуску дронов.

Лондонский аэропорт "Хитроу" возобновил работу
Новости Украины ВеликобританияЛондондронЗакон
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь