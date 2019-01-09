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У Британії посилять контроль над дронами

Новини » Політика    09.01.2019 - 13:50
У Британії посилять контроль над дронами
Фото: Тереза Мей (gov.ru)

Уряд розгляне відповідний закон

Після інцидентів в лондонських аеропортах Гатвік і Хітроу парламент Великобританії розгляне законопроект, що посилює відповідальність за нелегальне використання дронів. Про це заявила прем'єр-міністр Тереза Мей, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, уряд розгляне закон, щоб зрозуміти, якими способами контроль може бути посилено.

На думку члена кабінету міністрів Девіда Лідінгтона, аеропорти повинні більше інвестувати в технології для виявлення і припинення польотів дронов в їх повітряному просторі.

Нагадаємо, в ніч на 20 грудня лондонський аеропорт Гатвік тимчасово призупинив всі польоти після того, як на його території виявили два дрона. Британський аеропорт був повністю паралізований через запуску безпілотних літальних апаратів над його злітно-посадковою смугою, тому було вирішено залучити армію для нормалізації роботи.

В аеропорту Гатвік оголосили про нагороду в 50 тисяч фунтів стерлінгів тому, хто повідомить про причетних до запуску дронов.

Лондонський аеропорт "Хітроу" відновив роботу
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