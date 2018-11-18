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В Британии готовят военную операцию в случае срыва соглашения по Brexit

Новости » Общество    18.11.2018 - 17:49
В Британии готовят военную операцию в случае срыва соглашения по Brexit
Фото: британские военные (facebook.com/bbc)

Разработка операции началась на прошлой неделе, сообщает Sunday Times

В Министерстве обороны Британии готовят план на случай, если действующее соглашение по Brexit будет сорвано. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sunday Times.

Сообщается, что разработка операции началась на прошлой неделе. Занимаются операцией офицеры, которые отвечают за вывод солдат на улицы в случае терактов. Указано, что план предусматривает усиление полицейских патрулей военными для предотвращения случаев нарушения общественного порядка. Также предполагается обеспечение больниц лекарствами при неблагоприятном развитии ситуации.

Минобороны сможет в первый день отправить в помощь полиции около 1,2 тыс. военнослужащих, а затем увеличить это число до 10 тыс. Одним из районов, куда могут быть переброшены солдаты, называется графство Кент, откуда жители Соединенного Королевства могут попасть в Европейский союз.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что не видит альтернатив своего плана относительно выхода Британии из Европейского союза, и если британский парламент отклонит соглашение, то "просто вернет все на начало". 

Ранее британский телеканал Sky News сообщал, что в правительстве Британии собрали достаточно подписей для рассмотрения вопроса о недоверии премьер-министру Терезе Мэй. Все парламентские организаторы Консервативной партии получили предписание отменить запланированные встречи и вернуться в Лондон.

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