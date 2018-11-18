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У Британії готують військову операцію в разі зриву угоди щодо Brexit

Новини » Суспільство    18.11.2018 - 17:49
У Британії готують військову операцію в разі зриву угоди щодо Brexit
Фото: британські військові (facebook.com/bbc)

Розробка операції почалася минулого тижня, повідомляє Sunday Times

У Міністерстві оборони Британії готують план на випадок, якщо чинна угода щодо Brexit буде зірвана. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sunday Times.

Повідомляється, що розробка операції почалася минулого тижня. Займаються операцією офіцери, які відповідають за виведення солдатів на вулиці у разі терактів. Зазначено, що план передбачає посилення поліцейських патрулів військовими для запобігання випадків порушення громадського порядку. Також передбачається забезпечення лікарень ліками при несприятливому розвитку ситуації.

Міноборони зможе в перший день відправити на допомогу поліції близько 1,2 тис. військовослужбовців, а потім збільшити це число до 10 тис. Одним з районів, куди можуть бути перекинуті солдати, називається графство Кент, звідки жителі Сполученого Королівства можуть потрапити в Європейський союз.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що не бачить альтернатив свого плану щодо виходу Британії з Європейського союзу, і якщо британський парламент відхилить угоду, то "просто поверне все на початок".

Раніше британський телеканал Sky News повідомляв, що в уряді Британії зібрали достатньо підписів для розгляду питання про недовіру прем'єр-міністру Терезі Мей. Всі парламентські організатори Консервативної партії отримали припис скасувати заплановані зустрічі і повернутися в Лондон.

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