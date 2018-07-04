У Британії дві людини отруїлися невідомою речовиною біля Солсбері

Чоловік і жінка у віці близько 40 років були знайдені в місті Еймсбері непритомні

У Великій Британії поліція розслідує отруєння двох осіб у місті Еймсбері, яке розташоване недалеко від Солсбері, обидва постраждалих у критичному стані. Про це йдеться в повідомленні поліції графства Вілтшир.

Чоловік і жінка у віці близько 40 років були знайдені увечері в суботу, 30 червня, в будинку у місті Еймсбері без свідомості.

"Зараз вони обоє перебувають на лікуванні в районній лікарні Солсбері з підозрою на отруєння невідомою речовиною. Вони у критичному стані", - йдеться в повідомленні.

Спочатку поліція підозрювала отруєння наркотиками, однак зараз проводяться спеціальні експертизи з метою з'ясувати, що саме стало джерелом отруєння.

У зв'язку з подією поліція оточила ряд місць у Еймсбері і Солсбері, які, імовірно, відвідували постраждалі.

Місцевих жителів попередили про можливу підвищену присутність поліцейських на вулицях.

Нагадаємо, в поліції Великої Британії вважають, що до отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії причетні двоє людей, які покинули Сполучене Королівство наступного дня.