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Інтерв'ю

У Британії дві людини отруїлися невідомою речовиною біля Солсбері

НовиниНадзвичайні події    04.07.2018 - 06:58
Ілюстративне фото: отруєння у Великій Британії (facebook.com theintercept.com)
Ілюстративне фото: отруєння у Великій Британії (facebook.com theintercept.com)

Чоловік і жінка у віці близько 40 років були знайдені в місті Еймсбері непритомні

У Великій Британії поліція розслідує отруєння двох осіб у місті Еймсбері, яке розташоване недалеко від Солсбері, обидва постраждалих у критичному стані. Про це йдеться в повідомленні поліції графства Вілтшир.

Чоловік і жінка у віці близько 40 років були знайдені увечері в суботу, 30 червня, в будинку у місті Еймсбері без свідомості.

"Зараз вони обоє перебувають на лікуванні в районній лікарні Солсбері з підозрою на отруєння невідомою речовиною. Вони у критичному стані", - йдеться в повідомленні.

Спочатку поліція підозрювала отруєння наркотиками, однак зараз проводяться спеціальні експертизи з метою з'ясувати, що саме стало джерелом отруєння.

У зв'язку з подією поліція оточила ряд місць у Еймсбері і Солсбері, які, імовірно, відвідували постраждалі.

Місцевих жителів попередили про можливу підвищену присутність поліцейських на вулицях.

Нагадаємо, в поліції Великої Британії вважають, що до отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії причетні двоє людей, які покинули Сполучене Королівство наступного дня.

 

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Теги публікації: Великобритания, отравление  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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