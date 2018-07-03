Дело Скрипаля: полиция считает, что в отравлении участвовали два человека

В Скотленд-Ярде считают, что участники отравления Скрипаля находятся в России

В полиции Великобритании считают, что к отравлению экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии причастны два человека, которые покинули Соединенное Королевство на следующий день. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источники в Скотленд-Ярде.

Как сообщается, полиция расценивает этот вывод как "огромный прорыв". Кроме того, в полиции считают, что участники отравления находятся в России.

"Конечная цель всегда заключается в том, чтобы они предстали перед судом. Конечно, если они более не находятся в Великобритании, это делает эту задачу намного более сложной", - заявили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что пострадавший при отравлении в Солсбери бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль выписан из больницы.

Как известно, Юлия Скрипаль, пострадавшая в результате отравления, покинула больницу в апреле.

Отметим, в английском городе Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Правительство Великобритании заявил, что Россия стоит за отравлением Скрипалей, вместе с тем, РФ отрицает какую-либо причастность и обвиняет британцев в придумывании "фальшивой истории".