Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.34
Межбанк BID 26.28
НБУ 2623.27
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.56
Межбанк BID 30.5
НБУ 3053.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.34
Межбанк BID 26.28
НБУ 2623.27
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.56
Межбанк BID 30.5
НБУ 3053.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Дело Скрипаля: полиция считает, что в отравлении участвовали два человека

НовостиПроисшествия    03.07.2018 - 03:19
Фото: Сергей Скрипаль на суде в РФ (facebook.com/elcomercio.pe)
Фото: Сергей Скрипаль на суде в РФ (facebook.com/elcomercio.pe)

В Скотленд-Ярде считают, что участники отравления Скрипаля находятся в России

В полиции Великобритании считают, что к отравлению экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии причастны два человека, которые покинули Соединенное Королевство на следующий день. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источники в Скотленд-Ярде.

Как сообщается, полиция расценивает этот вывод как "огромный прорыв". Кроме того, в полиции считают, что участники отравления находятся в России.

"Конечная цель всегда заключается в том, чтобы они предстали перед судом. Конечно, если они более не находятся в Великобритании, это делает эту задачу намного более сложной", - заявили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что пострадавший при отравлении в Солсбери бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль выписан из больницы.

Как известно, Юлия Скрипаль, пострадавшая в результате отравления, покинула больницу в апреле.

Отметим, в английском городе Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Правительство Великобритании заявил, что Россия стоит за отравлением Скрипалей, вместе с тем, РФ отрицает какую-либо причастность и обвиняет британцев в придумывании "фальшивой истории".

Правоохранители Британии продолжают допрашивать Скрипаля Милош Земан заявил, что газ "Новичок" производился в Чехии
Темы: Дело Скрипаля    Теги публикации: Российская Федерация, Великобритания, отравление  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Хочу предостеречь людей": украинка рассказала о возмутительном инциденте с крупным туроператором
На Прикарпатье из-за непогоды в реку смыло ресторан (видео)
"Мурашки по коже": почетный караул в Канаде сменили под звуки украинской песни (видео)
45-летняя Ванесса Паради впервые вышла замуж (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь