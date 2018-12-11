У Британії депутати проведуть дебати через перенесення голосування за Brexit

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Ідея проведення дебатів була підтримана лейбористами і консерваторами

Спікер палати громад Джон Беркоу розповів, що у вівторок, 11 грудня, британські депутати проведуть екстрені тригодинні дебати через рішення Терези Мей відкласти голосування по документу, який визначає умови виходу Британії з ЄС. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Пропозицію про проведення дебатів було подано лідером лейбористів Джеремі Корбіном. Він заявив, що не згоден з тим, що уряд вирішив змінити домовленості не питаючи думки парламенту.

"Не може уряд змінити в односторонньому порядку домовленості після того, як урядом було погоджено графік", - заявив Корбін.

Також він додав, що ця ідея була підтримана членами Консервативної партії, так і лейбористами.

Нагадаємо, Мей перенесла голосування за Brexit в британському парламенті. Мей заявила, що почула думки про угоду, і виходячи з них можна сказати, що існує підтримка багатьох аспектів Brexit, але по "одному питанню - "страхувальному" плану по Північній Ірландії, існує велика й глибока стурбованість"