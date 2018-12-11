ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Британії депутати проведуть дебати через перенесення голосування за Brexit

Новини » Політика    11.12.2018 - 03:30
У Британії депутати проведуть дебати через перенесення голосування за Brexit
Ілюстративне фото (en.wikipedia.org)

Ідея проведення дебатів була підтримана лейбористами і консерваторами

Спікер палати громад Джон Беркоу розповів, що у вівторок, 11 грудня, британські депутати проведуть екстрені тригодинні дебати через рішення Терези Мей відкласти голосування по документу, який визначає умови виходу Британії з ЄС. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Пропозицію про проведення дебатів було подано лідером лейбористів Джеремі Корбіном. Він заявив, що не згоден з тим, що уряд вирішив змінити домовленості не питаючи думки парламенту.

"Не може уряд змінити в односторонньому порядку домовленості після того, як урядом було погоджено графік", - заявив Корбін.

Також він додав, що ця ідея була підтримана членами Консервативної партії, так і лейбористами.

Нагадаємо, Мей перенесла голосування за Brexit в британському парламенті. Мей заявила, що почула думки про угоду, і виходячи з них можна сказати, що існує підтримка багатьох аспектів Brexit, але по "одному питанню - "страхувальному" плану по Північній Ірландії, існує велика й глибока стурбованість"

Туск має намір скликати саміт ЄС з Brexit в четвер У Мей сказали, коли буде нова дата голосування щодо Brexit
Новини України BrexitПарламентдебаты
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся