В Британии депутаты отвергли альтернативные варианты Brexit

В результате голосования в Палате общин не удалось найти большинства для какой-либо альтернативы сделке по выходу Великобритании из ЕС (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Парламентарии не смогли прийти к согласию, в частности, по таким предложениям, как создание нового таможенного союза с ЕС и отзыв статьи 50 Лиссабонского договора.

Так, голосов не хватило предложению депутата от правящей Консервативной партии Кеннета Кларка, которое поддержали 273 народных избранника, против выступили 276 депутатов. Данная инициатива требовала от правительства включения в любое будущее соглашение с ЕС пункта о "постоянном и всеобъемлющем таможенном союзе с ЕС, распространяющемся на всю Великобританию".

Кроме того, предложение консерватора Ника Боулза, известное как "Единый рынок 2.0" или "Норвежская модель +", также не нашло поддержки большинства парламентариев, как и поправка депутатов от Лейбористской партии Питера Кайла и Фила Уилсона, предусматривающая проведение референдума, на который должен быть вынесен текст любого соглашения, достигнутого с Брюсселем.

Однако меньше всего голосов (191) получило предложение депутата от Шотландской национальной партии Джоанны Черри, которое предлагало отсрочку даты Brexit или проведение голосования по двум вариантам: выйти из ЕС без сделки или отозвать статью 50 Лиссабонского договора, то есть отменить весь процесс Brexit.

Напомним, ранее сообщалось, что 29 марта, британский парламент в третий раз отклонил соглашение о выходе Британии из состава Европейского союза. Против проголосовали 344 депутатов, за - 286.