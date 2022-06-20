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В Британии дали новую карту войны в Украине: где идут главные бои

Новина українською →
Украина, Понедельник 20 июня 2022 14:11
В Британии дали новую карту войны в Украине: где идут главные бои Фото: Минобороны Британии опубликовало карту боевых действий в Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина продолжает держать оборону и даже переходит в наступления на отдельных участках фронта. Но на некоторых направлениях ситуация остается крайне напряженной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий от Министерства обороны Великобритании, опубликованную в Twitter.

В Британии дали новую карту войны в Украине: где идут главные бои

Согласно данным карты, в Харьковской области снова ужесточаются бои. Украинские защитники за последнюю неделю смогли продвинуться в районе Изюма, однако оккупанты по-прежнему пытаются вернуться к позициям возле Харькова.

Донбасс остается самой горячей точкой. Российские войска хотят захватить населенные пункты Луганской области. Одновременно враг готовит наступление на Славянск.

На юге Украины ситуация также достаточно сложная, так как ВСУ пытаются продвинуться к Херсону. Также украинские защитники ведут наступление со стороны Запорожья.

Напомним, что ВСУ нанесли ракетный удар по "вышкам Бойко" в Черном море. Они были захвачены Россией после оккупации Крыма.

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