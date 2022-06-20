В Британии дали новую карту войны в Украине: где идут главные бои

Украина продолжает держать оборону и даже переходит в наступления на отдельных участках фронта. Но на некоторых направлениях ситуация остается крайне напряженной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий от Министерства обороны Великобритании, опубликованную в Twitter .

Согласно данным карты, в Харьковской области снова ужесточаются бои. Украинские защитники за последнюю неделю смогли продвинуться в районе Изюма, однако оккупанты по-прежнему пытаются вернуться к позициям возле Харькова.

Донбасс остается самой горячей точкой. Российские войска хотят захватить населенные пункты Луганской области. Одновременно враг готовит наступление на Славянск.

На юге Украины ситуация также достаточно сложная, так как ВСУ пытаются продвинуться к Херсону. Также украинские защитники ведут наступление со стороны Запорожья.