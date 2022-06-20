У Британії дали нову карту війни в Україні: де йдуть головні бої
Україна продовжує тримати оборону і навіть переходить у наступи на окремих ділянках фронту. Але на деяких напрямках ситуація залишається вкрай напруженою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій від Міністерства оборони Великобританії, опубліковану в Twitter.
Згідно з даними карти, в Харківській області знову посилюються бої. Українські захисники За останній тиждень змогли просунутися в районі Ізюма, проте окупанти як і раніше намагаються повернутися до позицій біля Харкова.
Донбас залишається найгарячішою точкою. Російські війська хочуть захопити населені пункти Луганської області. Одночасно ворог готує наступ на Слов'янськ.
На півдні України ситуація також досить складна, оскільки ЗСУ намагаються просунутися до Херсона. Також українські захисники ведуть наступ з боку Запоріжжя.
Нагадаємо, що ЗСУ завдали ракетного удару по "вишках Бойка" в Чорному морі. Вони були захоплені Росією після окупації Криму.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.