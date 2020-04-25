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У Британії число жертв коронавірусу перевищило 20 тисяч

Новини » Коронавірус     25.04.2020 - 21:07
У Британії число жертв коронавірусу перевищило 20 тисяч
Ілюстративне фото (twitter.com/emmavolney)

Кількість підтверджених випадків зараження наближається до 150 тисяч

У Британії кількість летальних випадків, пов'язаних з захворюванням на коронавірус, перевищила 20 тисяч. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства охорони здоров'я Британії у Twitter.

За даними британського міністерства, станом на ранок 25 квітня у Сполученому Королівстві було зафіксовано 20 319 смертей, пов'язаних з зараженням коронавірусу. За минулу добу в країні було підтверджено 813 випадків захворювання.

Крім того, на коронавірус вже було перевірено 517 836 осіб, у 148 377 - тест показав позитивний результат. Загалом у Британії було проведено 640 792 тести на коронавірус.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за сьогодні у Дніпропетровській області було підтверджено понад 50 випадків зараження коронавірусом. Сьогодні у реабілітаційних центрах Дніпровського району виявили 45 хворих на COVID-19.

Крім того, сьогодні у Запоріжжі зафіксували спалах коронавірусу в одному з гуртожитків. У 11 мешканців гуртожитку в Олександрівському районі підтвердили інфікування коронавірусом.

Крім того, у Миколаївській області сьогодні зафіксували другий летальний випадок коронавірусу. Жертвою захворювання став 73-річний житель області.

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