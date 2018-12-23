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В Британии аэропорт Бирмингема остановил работу

Новости » Происшествия    23.12.2018 - 22:07
В Британии аэропорт Бирмингема остановил работу
Фото: аэропорт Бирмингема (wikimedia.org)

Работа была приостановлена из-за проблем с управлением движения

Международный аэропорт Бирмингема (Великобритания) временно приостановил обслуживание всех рейсов из-за неисправности в системе управления воздушным движением. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Такую информацию сообщили представители аэропорта.

"Мы работаем, чтобы решить проблему как можно скорее", - подчеркивается в заявлении пресс-службы.

В заявлении отсутствуют какие-либо детали случившегося.

Отметим также, что ВВС ранее сообщала о приостановке работы бирмингемского аэропорта. В частности, отмечалось, что сотрудники аэропорта приносят пассажирам свои извинения за неудобства.

Напомним, в ночь на 20 декабря лондонский аэропорт Гатвик временно приостановил все полеты после того, как на его территории обнаружили два дрона.

Затем РБК-Украина сообщало, что правоохранители отпустили мужчину и женщину, которые были задержаны 21 декабря по подозрению в запуске дронов в аэропорту Лондона. Отмечалось, что 47-летний мужчина и 54-летняя женщина больше не подозреваются полицией в совершении данного правонарушения.

Подчеркивалось, что из-за вторжения беспилотников на территорию аэропорта Гатвик вблизи Лондона все полеты были приостановлены более чем на 36 часов.

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