В Британии аэропорт Бирмингема остановил работу

Работа была приостановлена из-за проблем с управлением движения
Международный аэропорт Бирмингема (Великобритания) временно приостановил обслуживание всех рейсов из-за неисправности в системе управления воздушным движением. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.
Такую информацию сообщили представители аэропорта.
"Мы работаем, чтобы решить проблему как можно скорее", - подчеркивается в заявлении пресс-службы.
В заявлении отсутствуют какие-либо детали случившегося.
Отметим также, что ВВС ранее сообщала о приостановке работы бирмингемского аэропорта. В частности, отмечалось, что сотрудники аэропорта приносят пассажирам свои извинения за неудобства.
Напомним, в ночь на 20 декабря лондонский аэропорт Гатвик временно приостановил все полеты после того, как на его территории обнаружили два дрона.
Затем РБК-Украина сообщало, что правоохранители отпустили мужчину и женщину, которые были задержаны 21 декабря по подозрению в запуске дронов в аэропорту Лондона. Отмечалось, что 47-летний мужчина и 54-летняя женщина больше не подозреваются полицией в совершении данного правонарушения.
Подчеркивалось, что из-за вторжения беспилотников на территорию аэропорта Гатвик вблизи Лондона все полеты были приостановлены более чем на 36 часов.