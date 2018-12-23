У Британії аеропорт Бірмінгема зупинив роботу

Фото: аеропорт Бірмінгема (wikimedia.org)

Робота була припинена через проблеми з управлінням руху

Міжнародний аеропорт Бірмінгема (Великобританія) тимчасово призупинив обслуговування усіх рейсів через несправність у системі управління повітряним рухом. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Таку інформацію повідомили представники аеропорту.

"Ми працюємо, щоб вирішити проблему якомога швидше", - підкреслюється у заяві прес-служби.

У заяві відсутні будь-які деталі того, що сталося.

Відзначимо також, що ВВС раніше повідомляла про припинення роботи бірмінгемського аеропорту. Зокрема, зазначалося, що співробітники аеропорту приносять пасажирам свої вибачення за незручності.

Нагадаємо, у ніч на 20 грудня лондонський аеропорт Гатвік тимчасово призупинив всі польоти після того, як на його території виявили два дрона.

Потім РБК-Україна повідомляло, що правоохоронці відпустили чоловіка і жінку, які були затримані 21 грудня за підозрою у запуску дронів в аеропорту Лондона. Зазначалося, що 47-річний чоловік і 54-річна жінка більше не підозрюються поліцією у скоєнні даного правопорушення.

Підкреслювалося, що через вторгнення безпілотників на територію аеропорту Гатвік поблизу Лондона всі польоти були припинені більш ніж на 36 годин.