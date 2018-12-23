ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Британії аеропорт Бірмінгема зупинив роботу

Новини » Надзвичайні події    23.12.2018 - 22:07
У Британії аеропорт Бірмінгема зупинив роботу
Фото: аеропорт Бірмінгема (wikimedia.org)

Робота була припинена через проблеми з управлінням руху

Міжнародний аеропорт Бірмінгема (Великобританія) тимчасово призупинив обслуговування усіх рейсів через несправність у системі управління повітряним рухом. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Таку інформацію повідомили представники аеропорту.

"Ми працюємо, щоб вирішити проблему якомога швидше", - підкреслюється у заяві прес-служби.

У заяві відсутні будь-які деталі того, що сталося.

Відзначимо також, що ВВС раніше повідомляла про припинення роботи бірмінгемського аеропорту. Зокрема, зазначалося, що співробітники аеропорту приносять пасажирам свої вибачення за незручності.

Нагадаємо, у ніч на 20 грудня лондонський аеропорт Гатвік тимчасово призупинив всі польоти після того, як на його території виявили два дрона.

Потім РБК-Україна повідомляло, що правоохоронці відпустили чоловіка і жінку, які були затримані 21 грудня за підозрою у запуску дронів в аеропорту Лондона. Зазначалося, що 47-річний чоловік і 54-річна жінка більше не підозрюються поліцією у скоєнні даного правопорушення.

Підкреслювалося, що через вторгнення безпілотників на територію аеропорту Гатвік поблизу Лондона всі польоти були припинені більш ніж на 36 годин.

Поліція відпустила підозрюваних в запуску дронів в аеропорту Лондона У Лондоні затримали двох підозрюваних у вторгненні дронів у аеропорт
Новини України Великобританияаэропорт
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся