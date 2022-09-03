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В Британии 60% заводов могут закрыться при подорожании электричества, - Bloomberg

Фото: в Британии 60% заводов могут закрыться при подорожании электричества (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В случае дальнейшего подорожания электроэнергии шесть из десяти заводов в Великобритании могут приостановить работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

С таким заявлением выступили в федерации британских производителей MakeUK. По данным организации, фиксируемый сейчас упадок в производственном секторе в дальнейшем может усугубиться, если правительство не примет меры по поддержке предприятий.

"Нынешний кризис ставит предприятия перед тяжелым выбором. Свернуть производство или вообще закрыть цех, если помощь от правительства не придет в ближайшее время", - говорится в отчете MakeUK.

Ранее стало известно, что стоимость электроэнергии в Европе впервые превысила 1000 евро. Цена европейских эталонных контрактов (German Power) на 2023 год превысила отметку 1000 евро за МВт-ч.

Напомним, российский "Газпром" проинформировал французскую Engie, что сокращает поставки газа, начиная со вторника, 30 августа. Это произошло из-за разногласий между сторонами по применению некоторых положений контракта.

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