В Британии 60% заводов могут закрыться при подорожании электричества, - Bloomberg

В случае дальнейшего подорожания электроэнергии шесть из десяти заводов в Великобритании могут приостановить работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

С таким заявлением выступили в федерации британских производителей MakeUK. По данным организации, фиксируемый сейчас упадок в производственном секторе в дальнейшем может усугубиться, если правительство не примет меры по поддержке предприятий.

"Нынешний кризис ставит предприятия перед тяжелым выбором. Свернуть производство или вообще закрыть цех, если помощь от правительства не придет в ближайшее время", - говорится в отчете MakeUK.