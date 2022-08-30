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"Газпром" сокращает поставки газа во Францию

Новина українською →
Украина, Вторник 30 августа 2022 11:17
"Газпром" сокращает поставки газа во Францию Фото: "Газпром"  теряет рынок Франции (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Российский "Газпром" проинформировал Engie, что сокращает поставки газа, начиная со вторника, 30 августа. Это произошло из-за разногласий между сторонами по применению некоторых положений контракта, заявила французская коммунальная компания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Однако Engie уже обеспечила объемы, необходимые для выполнения своих обязательств перед клиентами и собственных потребностей.

Кроме того, говорится в заявлении, компания "приняла ряд мер для значительного снижения любых прямых финансовых и физических последствий, которые могут возникнуть в результате прекращения поставок газа со стороны "Газпрома".

Поставки для Engie со стороны "Газпрома" значительно сократились после российского вторжения в Украину.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн призвала компании разработать планы энергосбережения к следующему месяцу, предупредив, что они пострадают первыми, если у Франции не останется другого выбора, кроме как нормировать поставки газа и электричества.

Франция меньше, чем некоторые соседи, зависит от импорта газа из России, на долю которого приходится около 17% ее потребления газа. Но опасения по поводу поставок из России все же остаются.

В понедельник Engie подтвердила, что ведет переговоры с алжирской Sonatrach об увеличении импорта из этой североафриканской страны, крупного экспортера нефти и газа.

Ранее французская Engie заявила, что будет платить "Газпрому" в евро, отказавшись выполнять новые требования российского газового монополиста.

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