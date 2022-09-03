У Британії 60% заводів можуть закритися при подорожчанні електрики, - Bloomberg

У разі подальшого подорожчання електроенергії шість з десяти заводів у Великобританії можуть призупинити роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

З такою заявою виступили у федерації британських виробників MakeUK. За даними організації, що фіксується зараз занепад у виробничому секторі надалі може посилитися, якщо уряд не вживе заходів з підтримки підприємств. "Нинішня криза ставить підприємства перед важким вибором. Згорнути виробництво або взагалі закрити цех, якщо допомога від уряду не прийде найближчим часом", - йдеться у звіті MakeUK.