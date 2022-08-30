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Стоимость электроэнергии в Европе впервые превысила 1000 евро, - Bloomberg

Новина українською →
Вторник 30 августа 2022 06:30
Стоимость электроэнергии в Европе впервые превысила 1000 евро, - Bloomberg Фото: Стоимость электроэнергии в Европе впервые превысила 1000 евро (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Цена европейских эталонных контрактов (German Power) на 2023 год превысила отметку 1000 евро за МВт-ч. Такой рост стоимости произошел впервые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Журналисты указывают, что с 28 августа цены эталонных контрактов на электроэнергию выросли на 25%.

Соответствующее увеличение стоимости произошло из-за энергетического кризиса, который набирает обороты и вызван сокращением поставок в ЕС природного газа из России.

Также росту цен на электроэнергию способствует сокращение генерации французскими атомными станциями.

"Во Франции национальные эталонные контракты на поставку электроэнергии превысили 1000 евро за МВт-ч", - пишет Bloomberg.

Кроме этого, в агентстве отметили, что 29 августа контракты на поставку электричества в Германии выросли в цене на 6,6% - до 1050 евро за МВт-час.

Напомним, Европейский союз планирует принять срочные меры, чтобы сдержать рост цен на электроэнергию. Там готовят предложения по реформированию рынка электроэнергии.

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