Брик назначен директором Центрального хранилища НБУ

Виталия Брика выбрали новым директором Центрального хранилища по итогам конкурса

На должность директора Центрального хранилища Национального банка Украины назначен Виталий Брик. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Сообщается, что по результатам открытого конкурса на вакантную должность директора Центрального хранилища с 1 августа назначен Виталий Брик. Отметим, конкурсная комиссия выбирала из 9 претендентов после того, как предыдущий директор Николай Каленский вошел в состав Совета НБУ в апреле.

Также сообщается, что Брик работает в системе Национального банка с 1999 года, работал ведущим экономистом отдела наличного обращения и кассовых операций Ровенского облуправления НБУ и в должности заведующего сектором, после чего руководил этим отделом. С 2005 года его назначили замначальника управления НБУ в Ровенской области, а с 2015 года - начальником управления Национального банка в Ровенской области. С 2016 года - был представителем Национального банка в Ровенской области.

Напомним, ранее в Национальном банке Украины назвали причины падения курса гривны в последние две недели.