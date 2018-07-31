Брик призначений директором Центрального сховища НБУ

Віталія Брика обрали новим директором Центрального сховища за підсумками конкурсу

На посаду директора Центрального сховища Національного банку України призначений Віталій Брик. Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Повідомляється, що за результатами відкритого конкурсу на вакантну посаду директора Центрального сховища з 1 серпня призначений Віталій Брик. Зазначимо, конкурсна комісія обирала з 9 претендентів після того, як попередній директор Микола Каленський увійшов до складу Ради НБУ в квітні.

Також повідомляється, що Брік працює в системі Національного банку з 1999 року, працював провідним економістом відділу готівкового обігу і касових операцій Рівненського облуправління НБУ і на посаді завідувача сектором, після чого керував цим відділом. З 2005 року його призначили заступником начальника управління НБУ в Рівненській області, а з 2015 року - начальником управління Національного банку в Рівненській області. З 2016 року - був представником Національного банку в Рівненській області.

Нагадаємо, раніше в Національному банку України назвали причини падіння курсу гривні в останні два тижні.