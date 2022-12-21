Бригада енергетиків підірвалася на міні у Херсонській області
Ілюстративне фото: бригада енергетиків підірвалася на міні у Херсонській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Бригада енергетиків наїхала на міну у Високопільській громаді Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Херсонобленерго".
Повідомляється, що бригада наїхала на міну під час виконання робіт на лінії електропередач 0,4 кВ.
Внаслідок наїзду пошкоджень зазнав службовий автомобіль, при цьому працівники не постраждали.
Вчора у Херсонській області на протипіхотній міні "Пелюсток", залишеній росіянами, підірвався місцевий житель.
Також нещодавно у Харківській області двоє чоловіків підірвалися на ворожій міні, вони не вижили.
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