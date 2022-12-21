Бригада энергетиков подорвалась на мине в Херсонской области
Иллюстративное фото: бригада энергетиков подорвалась на мине в Херсонской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Бригада энергетиков наехала на мину в Высокопольской общину Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Херсоноблэнерго".
Сообщается, что бригада наехала на мину при выполнении работ на линии электропередач 0,4 кВ.
В результате наезда повреждения получил служебный автомобиль, при этом работники не пострадали.
Вчера в Херсонской области на противопехотной мини "Лепестков", оставленной россиянами, подорвался местный житель.
Также недавно в Харьковской области двое мужчин подорвались на вражеской мине, они не выжили.
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