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Бригада энергетиков подорвалась на мине в Херсонской области

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Херсонская область, Среда 21 декабря 2022 15:57
Бригада энергетиков подорвалась на мине в Херсонской области Иллюстративное фото: бригада энергетиков подорвалась на мине в Херсонской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Бригада энергетиков наехала на мину в Высокопольской общину Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Херсоноблэнерго".

Сообщается, что бригада наехала на мину при выполнении работ на линии электропередач 0,4 кВ.

В результате наезда повреждения получил служебный автомобиль, при этом работники не пострадали.

Вчера в Херсонской области на противопехотной мини "Лепестков", оставленной россиянами, подорвался местный житель.

Также недавно в Харьковской области двое мужчин подорвались на вражеской мине, они не выжили.

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