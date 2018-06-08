Brexit: ЕС недоволен предложением Лондона относительно ирландской границы

Правительство Терезы Мэй предложило, что все Соединенное Королевство сможет придерживаться до конца 2021 года таможенных правил ЕС

Последнее предложение Великобритании относительно ирландского границы после Brexit вызывает много сомнений у Европейского Союза (ЕС). Об этом заявил главный представитель ЕС на переговорах о выходе Великобритании из Евросоюза Мишель Барнье, сообщает DW.

Так, накануне правительство премьер-министра Великобритании Терезы Мэй предложило, что все Соединенное Королевство, а не только Северная Ирландия, сможет придерживаться до конца 2021 года таможенных правил ЕС.

Как отметило правительство, это позволит избежать границы между Ирландией, которая является членом ЕС и Северной Ирландией, которая является частью Великобритании и выйдет из ЕС вследствие Brexit. Этот план должен быть введен в действие, если возникнет любая задержка с заключением итогового соглашения по Brexit.

В ответ на это Барнье заявил, что этот план не устраивает ЕС, а европейские таможенные правила не могут быть распространены на всю Великобританию и ограничены во времени.

"Я думаю, что это предложение ставит больше вопросов, чем дает ответов", - заявил он.

Переговорщик от ЕС также напомнил, что соглашение должно быть заключено до октября, поскольку его еще должны ратифицировать страны-члены ЕС.

Напомним, что ранее британский министр финансов Джон Гленн заявил, что предоставление финансовых услуг останется приоритетным направлением Великобритании после выхода из Евросоюза.