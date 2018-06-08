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Интервью

Brexit: ЕС недоволен предложением Лондона относительно ирландской границы

НовостиПолитика    08.06.2018 - 20:59
Фото: Brexit (pixabay.com)
Фото: Brexit (pixabay.com)

Правительство Терезы Мэй предложило, что все Соединенное Королевство сможет придерживаться до конца 2021 года таможенных правил ЕС

Последнее предложение Великобритании относительно ирландского границы после Brexit вызывает много сомнений у Европейского Союза (ЕС). Об этом заявил главный представитель ЕС на переговорах о выходе Великобритании из Евросоюза Мишель Барнье, сообщает DW.

Так, накануне правительство премьер-министра Великобритании Терезы Мэй предложило, что все Соединенное Королевство, а не только Северная Ирландия, сможет придерживаться до конца 2021 года таможенных правил ЕС.

Как отметило правительство, это позволит избежать границы между Ирландией, которая является членом ЕС и Северной Ирландией, которая является частью Великобритании и выйдет из ЕС вследствие Brexit. Этот план должен быть введен в действие, если возникнет любая задержка с заключением итогового соглашения по Brexit.

В ответ на это Барнье заявил, что этот план не устраивает ЕС, а европейские таможенные правила не могут быть распространены на всю Великобританию и ограничены во времени.

"Я думаю, что это предложение ставит больше вопросов, чем дает ответов", - заявил он.

Переговорщик от ЕС также напомнил, что соглашение должно быть заключено до октября, поскольку его еще должны ратифицировать страны-члены ЕС.

Напомним, что ранее британский министр финансов Джон Гленн заявил, что предоставление финансовых услуг останется приоритетным направлением Великобритании после выхода из Евросоюза.

 

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Теги публикации: Евросоюз, Brexit  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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