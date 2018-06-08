Brexit: ЄС незадоволений пропозицією Лондона щодо ірландського кордону

Уряд Терези Мей запропонував, що усе Сполучене Королівство зможе дотримуватися до кінця 2021 року митних правил ЄС

В Євросоюзі вважають, що пропозиція Лондона, згідно з якою уся Великобританія тимчасово зможе дотримуватися європейських митних правил, є неприйнятною та викликає багато питань. Остання пропозиція Великобританії щодо ірландського кордону після Brexit викликає багато сумнівів у Європейського Союзу (ЄС). Про це заявив головний представник ЄС на переговорах про вихід Великобританії із Євросоюзу Мішель Барньє, повідомляє DW.

Так, напередодні уряд прем’єр-міністерки Великобританії Терези Мей запропонував, що усе Сполучене Королівство, а не лише Північна Ірландія, зможе дотримуватися до кінця 2021 року митних правил ЄС.

Як зазначив уряд, це дозволить уникнути кордону між Ірландією, яка є членом ЄС, та Північною Ірландією, яка є частиною Великобританії та вийде з ЄС внаслідок Brexit. Цей план має бути введений в дію, якщо виникне будь-яка затримка з укладенням підсумкової угоди щодо Brexit.

У відповідь на це Барньє заявив, що цей план не влаштовує ЄС, а європейські митні правила не можуть бути поширені на усю Великобританію та обмежені в часі.

"Я думаю, що ця пропозиція ставить більше запитань, ніж надає відповідей", - заявив він.

Переговірник від ЄС також нагадав, що угода має бути укладена до жовтня, оскільки її ще мають ратифікувати країни-члени ЄС.

Нагадаємо, що раніше британський міністр фінансів Джон Глен заявив, що надання фінансових послуг залишиться пріоритетним напрямком Великобританії після виходу з Євросоюзу.