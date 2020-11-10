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В Бресте ввели карантин, отменяют все массовые мероприятия

Автор: Андрей Козловский

В Бресте (Беларусь) с сегодняшнего дня местные власти усиливают карантин в связи с увеличениям числа новых случаев коронавируса. Новые ограничения будут действовать до 10 декабря.

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Об этом сообщает TUT.BY.

Как сообщается, в городе с 10 ноября отменяются все массовые мероприятия. Все рестораны, кафе, бары, клубы, дискотеки и другие развлекательные заведения и объекты общественного питания там будут работать до 23:00.

Также городские власти напоминают о необходимости использования масок при посещении магазинов и в общественном транспорте, а также социальном дистанцировании.

Напомним, в Беларуси началась вторая волна коронавируса COVID-19, местная система здравоохранения к ней готова.

Также ранее президент Беларуси Александр Лукашенко допустил возможность введение карантина для людей, которые приезжают из западных стран.

Кроме того, он заявлял, что сам переболел коронавирусом.

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