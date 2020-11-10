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У Бресті ввели карантин, скасовують всі масові заходи

Автор: Андрій Козловський

У Бресті (Білорусь) від сьогодні місцева влада посилює карантин у зв'язку зі збільшенням кількості нових випадків коронавірусу. Нові обмеження діятимуть до 10 грудня.

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Про це повідомляє TUT.BY.

Як повідомляється, в місті з 10 листопада скасовуються всі масові заходи. Всі ресторани, кафе, бари, клуби, дискотеки та інші розважальні заклади та об'єкти громадського харчування там працюватимуть до 23:00.

Також міська влада нагадує про необхідність використання масок при відвідуванні магазинів і в громадського транспорту, а також соціального дистанціювання.

Нагадаємо, у Білорусі почалася друга хвиля коронавірусу COVID-19, місцева система охорони здоров'я до неї готова.

Також раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко допустив можливість введення карантину для людей, які приїздять із західних країн.

Крім того, він заявляв, що сам перехворів коронавірусом.

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