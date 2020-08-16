В Бресте начали отпускать первых задержанных на протестах

В белорусском Бресте начали отпускать из СИЗО первых задержанных на протестах. Возле следственного изолятора находятся их родственники.

Об этом сообщает tut.by.

Сообщается, что уже выпустили первого задержанного у которого истекал срок в 72 часа задержания. При этом люди продолжают стоять под изолятором в ожидании, что теперь и их родных будут выпускать.

Также сообщается, что сегодня родственники, представители общественности и СМИ пытались попасть в СИЗО № 7. К ним выходил начальник изолятора, который заявлял о готовности к его обороне, если люди попытаются ворваться в СИЗО.

Напомним, первых задержанных на протестах в Беларуси начали отпускать в ночь на 14 августа; в частности, из центра изоляции нарушителей в Минске - часть из них увозили на скорой в больницу.

В том числе были отпущены задержанные в Беларуси украинцы, которые приехали в страну освещать протесты.