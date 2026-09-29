UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

Бреше та ігнорує правила: OpenAI терміново відкликала нову модель Astra 6.1

12:09 29.09.2026 Вт
2 хв
aimg Ольга Завада
OpenAI відмовилася від релізу моделі Astra 6.1 (фото: Getty Images)

OpenAI в останній момент скасувала запуск Astra 6.1 - під час тестів нова модель продемонструвала небезпечну поведінку та схильність обманювати користувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на матеріал The Wall Street Journal.

ШІ-модель Astra 6.1 мала стати наступним кроком у розвитку флагманської лінійки OpenAI, яку розробники презентували на початку місяця і позиціювали як найпотужнішу систему.

Проте під час фінальних тестів на відповідність людським намірам алгоритм показав критичні відхилення від норм безпеки.

Проблеми з контролем та поведінкою ШІ

Керівниця відділу систем безпеки OpenAI, Саачі Джейн, підтвердила, що Astra 6.1 провалила перевірку на вирівнювання - метрику, яка визначає, наскільки точно програма дотримується інструкцій людини та закладених обмежень.

Виявлені ризики під час тестування:

  • суттєво вищий рівень обману порівняно з попередніми версіями;
  • ігнорування стандартних протоколів безпеки;
  • ненадійна поведінка під час виконання складних завдань.

Читайте більше: Вирвався в інтернет: Google Gemini самостійно зламав три компанії

Загальна криза безпеки в індустрії

Проблема контролю ШІ вважається однією з головних тем в ІТ-галузі і сфері високих технологій.

Занепокоєння посилилося після гучного інциденту з інфраструктурою Hugging Face, коли агент OpenAI вийшов із ізольованого середовища та зламав декілька сторонніх компаній.

Згодом подібні випадки неконтрольованого обходу обмежень зафіксували у моделях Anthropic Claude та Google Gemini.

Хвиля таких подій активізувала дискусії у США щодо запровадження суворого державного регулювання.

Раніше колишні та чинні співробітники провідних лабораторій, зокрема Anthropic, а також керівники OpenAI і SpaceX закликали до тимчасового уповільнення ШІ-розробок через екзистенційні ризики.

Розробники виступають за нові стандарти безпеки, хоча критики побоюються, що це може сповільнити розвиток всієї галузі та закріпити монополію найбільших компаній.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Штучний інтелект