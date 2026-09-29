OpenAI в останній момент скасувала запуск Astra 6.1 - під час тестів нова модель продемонструвала небезпечну поведінку та схильність обманювати користувачів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на матеріал The Wall Street Journal.
ШІ-модель Astra 6.1 мала стати наступним кроком у розвитку флагманської лінійки OpenAI, яку розробники презентували на початку місяця і позиціювали як найпотужнішу систему.
Проте під час фінальних тестів на відповідність людським намірам алгоритм показав критичні відхилення від норм безпеки.
Керівниця відділу систем безпеки OpenAI, Саачі Джейн, підтвердила, що Astra 6.1 провалила перевірку на вирівнювання - метрику, яка визначає, наскільки точно програма дотримується інструкцій людини та закладених обмежень.
Виявлені ризики під час тестування:
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Проблема контролю ШІ вважається однією з головних тем в ІТ-галузі і сфері високих технологій.
Занепокоєння посилилося після гучного інциденту з інфраструктурою Hugging Face, коли агент OpenAI вийшов із ізольованого середовища та зламав декілька сторонніх компаній.
Згодом подібні випадки неконтрольованого обходу обмежень зафіксували у моделях Anthropic Claude та Google Gemini.
Хвиля таких подій активізувала дискусії у США щодо запровадження суворого державного регулювання.
Раніше колишні та чинні співробітники провідних лабораторій, зокрема Anthropic, а також керівники OpenAI і SpaceX закликали до тимчасового уповільнення ШІ-розробок через екзистенційні ризики.
Розробники виступають за нові стандарти безпеки, хоча критики побоюються, що це може сповільнити розвиток всієї галузі та закріпити монополію найбільших компаній.