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Бренд H&M уходит из Беларуси

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Минск, Суббота 17 сентября 2022 13:24
Бренд H&M уходит из Беларуси Фото: бренд H&M уходит из Беларуси (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Бренд H&M покидает белорусский рынок. Однако магазины планируют открыть для распродажи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onliner.

Пресс-служба H&M подтвердила, что магазины откроются 19 сентября, но не надолго, поскольку компания приняла решение свернуть бизнес в Беларуси.

"Мы временно вновь откроем наши три магазина для продажи оставшихся товаров и будем держать их открытыми в течение ограниченного периода времени", - сказали в компании.

Отмечается, что сеть H&M пришла в Беларусь три года назад. Первый магазин шведского масс-маркета открывали с толпами народа. Однако после российского вторжения в Украину бренд решил приостановить работу, а сейчас и вовсе заявил о своем уходе.

Напомним, ранее мы писали, что второй величине в мире розничный продавец одежды H&M заявил, что решил свернуть свой бизнес в России, присоединившись к растущему списку компаний, полностью уходящих из страны.

Так сообщалось, что немецкий производитель профессиональной косметики Wella прекращает поставки в РФ и уходит с рынка.

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